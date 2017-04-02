«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه»

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رب الأسرة: المحافظون السابقون تجاهلوني ونواب البرلمان خذلوني

تتجدد الحيرة مطلع كل شهر وتفشل كل محاولات التدبير فى سد احتياجات أسرة مكونة من 4 أفراد مقيمة بقرية الصباح التابعة لمركز ومدينة قليوب، إذ تعيش في مأساة حقيقية تكشف تفاصيلها السطور التالية.

يقول رب الأسرة سمير سمير حسين أبو وردة (28 سنة الحاصل على دبلوم ثانوى صناعى) لـ"التحرير": أصبت بضمور فى عضلات الأطراف الأربعة فى الرابعة عشرة من عمرى وأصبحت غير قادر على الحركة نهائيا وأفقدتنى الإعاقة ممارسة الحياة الطبيعية وجعلتنى أحتاج إلى مساعدة الآخرين وارتبطت بزوجة مثلى من ذوى الاحتياجات الخاصة ومريضة بسيولة الدم وفى حاجة إلى تغيير دم بشكل مستمر، وأنجبت طفلين "بنت عمرها 3 سنوات وولد عمره 8 شهور".

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ويتابع سرد حكايته التى تدمى القلب: "فى عام 2007 تقدمت إلى مديرية القوى العاملة فى بنها للالتحاق بالعمل فى أى مكان وكان ردها بالاختيار من ثلاث إما الحصول على قرض أو إقامة مشروع أو التعيين في إحدى الشركات وفضلت الاختيار الثالث، متابعا: وبالفعل أخبروني بالذهاب للعمل بشركة مصنع الألبان فى قها ومنعتني ظروفي المرضية وعدم وجود كرسي مجهز من الذهاب وبعد مرور سنوات أرسلت خطابا للقوى العاملة دون فائدة وربنا كرمني بواحد ابن حلال وساعدني في التعيين فى شركة "كايرو قطن سنتر" عام 2011 وبعتولى لتوقيع عقد التعيين وأخبروني نصا: لو هتشتغل هتاخد 300 جنيه ولو عايز تقعد في البيت ضمن نسبة الإعاقة 5% هتاخد 100 جنيه و لظروفي فضلت الاختيار الثاني وحتى 2014 كنت أتقاضى هذا المبلغ الضئيل حتى وصل الآن إلى 200 جنيه.

وأضاف: زوجتى نفس حالتى ومؤمن عليها فى شركة بشبرا الخيمة وبتاخد مبلغ 200 جنيه ضمن نسبة 5% معاقين وأحيانا لا نحصل على هذا المبلغ نتيجة قيامها بإجراء تحاليل وإشاعات بشكل مستمر ونقل دم بمستشفى التأمين الصحى لإصابتها بسيولة فى الدم ولما رحت مديرية التضامن الاجتماعى لعمل معاش معاقين وتقدم بكافة المستندات الدالة على نسبة العجز للحصول على معاش للقدرة على المعيشة من التضامن الاجتماعى لكنى فوجئت بعد مرمطة شهور تقرر ربط معاش شهرى قدره 6 جنيهات فقط، وأصبح كل ما نتقاضاه أنا وزوجتي 406 جنيهات وعندما رزقت بابني فقدمت شهادة ميلاده فحصلت بعد ما دوخت السبع دوخات على 44 جنيها فأصبح إجمالي ما نحصل عليه من التضامن 50 جنيها بخلاف الراتب.

وأكد سمير أنه ذهب للمحافظين السابقين وأعضاء مجلس النواب الحاليين للتدخل ومساعدته فى محاولة زيادة مرتبه لدى كايرو قطن أو زيادة معاش التضامن الاجتماعى الهزيل ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل متابعا: "المحافظين تجاهلوني والنواب خذلوني".

وناشد أبو وردة الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية بالتدخل لحل مشكلته والعمل على زيادة المعاش وتوفير كرسى كهربائى حتى يساعده على دخول الحمام وقضاء أمور حياته اليومية والوقوف بجانبه نظرا للظروف التى يمر بها هو وزوجته وأطفاله، مستطردا: «أعيش إزاي أنا وأسرتي بـ450 جنيه فى ظل غلاء الأسعار وارتفاع فواتير المياه والكهرباء ومرض زوجتي الذي يحتاج لميزانية منفصلة».