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ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس»

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ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس»

التحرير

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قال الخبير في الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي، مساء أمس السبت، إن مقتل القيادي في تنظيم أنصار بيت المقدس، أبو أنس الأنصاري، ضربة ليست بالهيِّنة للتنظيم، وهي ضربة قوية لعنصر خطير وحركي، وجاءت فجائية له، وسوف تؤثر تأثيرًا بالغًا على العمليات العسكرية في المنطقة.

وأضاف فرغلي، خلال مداخلة ببرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «استهداف قيادات التنظيم وقتلهم يؤثر عليه مرحليًا في تغيير الخطط وترتيب الأولويات، ولكن لا يؤدي إلى انهياره بالكامل، ويؤثر على المدى البعيد بالارتباك التنظيمي، وقد يؤدي إلى انشقاقات داخل التنظيم تهدد تماسكه».

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وأشار إلى أن «قدسية القائد في هذه التنظيمات غير موجودة، بل تعتمد على وحدة فكرية وإيديولوجية واحدة، بالإضافة إلى تشكيلات وخلايا لا مركزية تؤمن بالفكرة، وليس شرطًا أن يكون هناك ترابط أو تنسيق بين المركز أو الأفرع».

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التحرير

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