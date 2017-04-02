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أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

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أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

قضت الفتاة المصرية إيمان عبد العاطي التي تعاني من السمنة شهوراً عديدة بالهند ورغم كل المحاولات التي قام بها أطباء الهند إلا أنهم أعلنوا أنها تعاني من خلل جيني نادر لا علاج له في هذا الوقت.
 
كما أن الجراحة التي أجريت لها لا تتعامل مع هذه المشكلة.
 
وكانت "إيمان" تزن نصف طن.. وقال الأطباء وفق ما ذكر موقع "ميد داي" إن المصرية التي تعتبر أسمن امرأة في العالم تعاني من خلل جيني نادر يسمى "جين ليبر" ووظيفته توفير بروتين يسمى مستقبلات اللبتين، التي تشارك في تنظيم وزن الجسم، والتحكم في الجوع و العطش ، فضلًا عن وظائف أخرى مثل النوم والمزاج ودرجة حرارة الجسم، كما ينظم الإفراج عن العديد من الهرمونات التي لها وظائف في جميع أنحاء الجسم.
 
المصدر:صدي البلد

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