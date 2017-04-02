السجن 10 سنوات أقصى عقوبة ينتظرها أوكا وأورتيجا لهذه الأسباب

سمر العشري

كانت بداية الشرارة من وضع أسماء الثنائي «أوكا وأورتيجا» على قوائم الممنوعين من السفر، وعدم معرفتهما بذلك إلا من خلال توجهما إلى «دبي»؛ حيث تلقيا الصدمة من مصلحة الجوازات التي أمرت بالتحفظ عليهما وتسليمهما للنيابة العسكرية.

وكشف أقارب المطربين الشعبيين «أوكا وأورتيجا»، أنه تقرر حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية تزوير القيد العائلي للتهرب من التجنيد، مؤكدين أنه تم تحديد يوم 12 أبريل المقبل موعدًا لنظر أولى جلسات القضية.

يواجه الآن كل من أوكا وأورتيجا تهم التزوير في أوراق رسمية بالإضافة إلى تهمة التهرب من التجنيد، وتناقش «فيتو» مع خبراء أمنيين الإجراءات القانونية التي ستتخذ في هذه القضية والأحكام التي ستفرض على النجمين في حال ثبوت تهمة التزوير والتهرب من التجنيد عليهما.

ثلاث قضايا

وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية‏: إن أوكا وأورتيجا سيتم توجيه ثلاثة تهم لهما، وهي التزوير في محرر رسمي، وتهمة استخدام محرر رسمي، وأخيرا تهمة التهرب من التجنيد بما يخالف الدستور.

اقرأ أيضاً: أول تعليق من مي كساب بعد القبض على زوجها

العقوبة المنتظرة

وأضاف لـ«فيتو»، أنه عند إحالتهما للقضاء سيحاكمان مدنيا في قضية التزوير واستخدام المحرر، وعسكريا في تهمة التهرب من التجنيد، وعند محاكمتهما مدنيا في تهمة التزوير سيتم تسليمهما للجيش ويحاكمان أمام القضاء العسكري وإذا ثبتت تهمة التهرب من التجنيد سيتم الحكم عليهما لمدة سنة بالإضافة إلى غرامة مالية مع الأخذ بعدة اعتبارات كالسن والمؤهل الدراسي ويعد هذا الحكم بديلا لفترة التجنيد التي كان من المفترض تأديتها.

أغلظ عقوبة

وفي نفس السياق، أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق لـ«فيتو»، أن أغلظ عقوبة يمكن أن توجه للنجمين ستكون في تهمة التزوير في أوراق رسمية وتصل إلى 10 سنوات، مع قضاء فترة التجنيد إذا كانا ملائمين لأداء الخدمة.

العقوبة المنتظرة لأوكا وأورتيجا بعد القبض عليهما.. «مهران»: يحاكمان مدنيا في التزوير وعسكريا في التهرب من التجنيد.. «كبيش»: 10 سنوات أقصى عقوبة مع أداء فترة التجنيد إذا كانا ملائمين للخدمة

المصدر:فيتو

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads