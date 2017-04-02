4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية

سمر العشري

يعتبر الرؤساء والملوك والسياسيون العرب، أشخاص كغيرهم من الناس، فلكل شخص في الحياة ذوق خاص به ويختلف مع الاخر.

ومع مقولة «قل لي إلى ماذا تستمع، أقول لك من أنت» يبرز الذوق الفني لكل شخص منا، وينطبق ذلك على الرؤساء الدول العربية، حيث لكل رئيس وملك وجبات وبرامج ومسلسلات وأغاني مفضلة، حسبما رصد موقع sputniknews.

4. محمود عباس

رئيس السلطة الفلسطينية، يعتبر أن الفنان اليهودي «موشيه ياهو» من مدينة حلب السورية، هو الأفضل بالنسبة له، وأكد عباس أنه يستمع إلى الأغاني الإسرائيلية كل يوم لأنها المفضلة لديه.

3. بشار الأسد

الرئيس السوري تبيّن من خلال بريده إلكتروني أنه يملك حساب على شبكة «i-tunes» وكشف فيها ملفات تحتوي أغاني أجنبية وأبرزها لفرقة Right Said Fred البريطانية. بالإضافة الى ولعه بالفنان اللبناني نصري شمس الدين.

2. عبدالفتاح السيسي

الرئيس المصري صرّح في مقابلة أنّ أم كلثوم هي مغنيته المفضلة ويعشق أغنية «أقبل الليل» وأغنية «غدا ألقاك»، وعشق بالإضافة الى ذلك عبد الحليم حافظ، وفايزة، وعبد الوهاب وفريد الأطرش.

1. ميشال عون

الرئيس اللبناني صرح عن حبه لمغنين كبار أمثال أسمهان وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب وأغاني الرحابنة.

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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