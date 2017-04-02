بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

سمر العشري

بعد أن احتل الخبر المرتبة الأولى في الشائعات والأخبار العاطفية التي تلاحق النجوم أردنا اليوم من خلال هذا المقال من موقع أنوثة أن نسلط لك الضوء حول علاقة الحب بين عمرو دياب ودينا الشربيني وما الحقيقة المخفية حول هذا الأمر، وهل تم نفي الخبر الى اليوم أو تأكيده. تابعينا في هذا المقال من أجل أن تتعرفي الى الموضوع بشكل كامل.

ما بين الشائعة والحقيقة حول العلاقة

من فترة غير بعيدة أبداً انشغل الوسط الفني في مصر والعالم العربي بخبر زواج الهضبة عمرو دياب بالممثلة دينا الشربيني أو حتى بعلاقة حب على الأقل تجمعهما في هذه الفترة. من جهة أولى صدر الرد السلبي حول هذا الخبر من النجم عمرو دياب بلسان مديرة أعماله ولكن لم يصدر أي رد بعد من الشربيني. اتهم البعض الممثلة بتلفيق هذه الشائعة للاستفادة من الشهرة على حساب النجم عمرو دياب، ومصادر اخرى أعلنت أن الأمر برمته هو إطلاق فيلم يجمع ما بين عمرو دياب والشربيني بدور تعلبه على أنها زوجته.

لم تصدر الخبر الشاشات من جديد؟

بعد أن تم توضيح الموضوع في المرة الأولى والتحدث عن فيلم سيجمع ما بين النجمين عاد الخبر اليوم ليتصدر الشاشات وسببه أن عمرو دياب حضر حفل عيد ميلاد دينا الشربيني الذي كان يقتصر فقط على الأصدقاء والمقربين وقدم لها خاتماً الأمر الذي سلط الأضواء من جديد على موضوع تقدم عمرو دياب لطلب يد دينا الشربيني للزواج. الى الآن لم تتوضح معالم هذا الخبر بشكل مؤكد ولكن يبقى الأمر شائعة الى أن يتم إثبات العكس.

المصدر:أنوثة

شبكةعيونالإخبارية

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