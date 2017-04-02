«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عبدالرحمن: شعرت بالفخر عندما رفعت علم مصر خفاقا

وحققت المركز الأول من بين مبتكرى ومخترعى 154 دولة فى العالم

"أقول لكل واحد عافر حلمك يستاهل إنك تتعب علشانه"، بهذه الكلمات بدأ عبد الرحمن عمران 18 سنة، (أصغر مبتكر مصرى يحصد جائزة عالمية فى الابتكارات والاختراعات العلمية)، حديثه الذى اختص "التحرير" به من جنيف بسويسرا اليوم الأحد.

عبد الرحمن عمران الطالب بالصف الثالث الثانوى بمدرسة العقاد الثانوية بنين بأسوان، قال إنه حصل على الجائزة الذهبية على مستوى العالم في فئة الأجهزة الكهربائية والتعويضية إلى جانب دبلومة علمي، بمعرض جنيف الدولي للابتكارات والذي يعد أكبر ملتقى لعرض البحوث والابتكارات على مستوى العالم.

ويشارك في المعرض كبرى الشركات الصناعية والإعلانية والباحثون والمخترعون من كل الجامعات، والمعاهد لتقديم نتائج أبحاثهم الخاصة بالاختراعات الجديدة.

وأضاف عبد الرحمن أنه شارك فى هذا المحفل العلمى الدولى بابتكاره الذى صممه وهو أحدث كرسى كهربائي خاص للمعاقين ويعمل وفقا لبرنامج ذكاء اصطناعى إذ يتلقى الإشارات من المخ ليحولها إلى حركة عبر الكرسى لتوجيه الشخص المعاق إلى المكان الذى يريده، معتبرا أنه الأول من نوعه على مستوى العالم والذى يعد بمثابة طفرة علمية فى مجال الكراسى المتحركة للمعاقين.

شاهد أيضا

وتابع المخترع الصغير (وهو أسعد الألقاب الذى يشتهر بها فى مصر)، أنه فخور بتمثيل مصر فى هذا المحفل الدولى العلمى، بجانب عدد آخر من المبتكرين والمخترعين المصريين، إذ أن سعادته بلغت مداها عقب إعلان فوزه وفوز مصر بالمركز الأول والميدالية الذهبية في فئة الأجهزة الكهربائية والتعويضية فى معرض جنيف الدولى، وخاصة أنه رفع علم واسم مصر خفاقا بين المشاركين الذين يمثلون نحو 154 دولة على مستوى العالم.

واختتم عبد الرحمن حديثة، قائلا إنه سيصل إلى مصر بعد غد الثلاثاء، وأنه يهدى فوزه إلى والده ووالدته، وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأشقائه وزملائه، ولكل المصريين، متنميا لمصر دوام التفوق والازدهار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرم المخترع عبد الرحمن عمران فى مسقط رأسه بأسوان، في ختام فعاليات المؤتمر السنوى للشباب بأسوان والذى عقد فى نهاية شهر يناير الماضى.

وشرح عبد الرحمن عمران ابتكاره العلمى قائلا إنه "أول كرسى كهربائى متحرك للمعاقين يمكن تحريكه بإشارات المُخ"، والذى ياتى كثانى ابتكار علمى له عقب تصميمه أول برنامج ويندوز مصرى "windows Egypt " خاص بالمعاقين والمكفوفين وأيضا ابتكار برنامج يستطيع من خلاله تحريك ماوس الحاسب الآلى بالعين أو الأنف، وتصميم برامج حاسب آلى به ذكاء اصطناعى وآخر صوتى خاصين بالمكفوفين وكذا تصميم العديد من البرامج الخاصة بالصم والبكم والتى تحول لغة الإشارة إلى صوت والتى تختلف كلية عن أنظمة التشغيل الأخرى المتعارف عليها.