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السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

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السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

في إطار حملة «وطن بلا مخالف» والتي أطلقها وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، غادر المخالف الأول لأنظمة الإقامة والعمل في من منفذ الدرة الحدودي بمنطقة تبوك شمال البلاد.

وأوضحت الوزارة، أن المهلة تبدأ الأربعاء 29 مارس، وتستمر 90 يوماً، لتبدأ 19 جهة حكومية بملاحقة المخالفين، وسط دعوات إلى إطلاق «عاصفة حزم» في مواجهتهم، وذلك وفقاً لجريدة المواطن السعودي، حسبما جاء في موقع sputniknews.

وأكد المدير العام لإدارة الجوازات اللواء سليمان اليحيى، أن المنحة الملكية، وطن بلا مخالف، تمنح المخالفين فرصة للمغادرة مع إعفائهم من الرسوم والغرامات وبصمة «مرحل»، مشدداً على أن الحملة لا تستثني أية جنسية.

الجدير بالذكر أن حملة «وطن بلا مخالف» تشمل المتأخرين في تجديد الإقامات، ومخالفي تأشيرات الحج والعمرة وحاملي تأشيرات المرور، والمتسللين، ومن ليس لديهم أوراق ثبوتية، ولكل منها آلية واضحة للتعامل.

وتأتي هذه الحملة بعد عدة حملات مماثلة اتخذت سابقاً، كانت الأولى عام 1997، إذ تمكنت في تلك الفترة من معالجة أوضاع أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون وافداً، لتليها حملة ثانية طبقت عام 2013، إذ تعقبت الجهات الأمنية المخالفين في كافة أرجاء المملكة بعد أن ارتفع معدل الجريمة وكثر التسيب في الساحات والطرقات، وقد نتج عن هذه الحملة ترحيل أكثر من نصف مليون مخالف، كما طبقت السعودية حملة استثنائية عام 2015، قامت خلالها بتصحيح أوضاع اليمنيين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية، إذ تم تصحيح أوضاع (463.562) يمنيا.

 

المصدر:المصري لايت

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