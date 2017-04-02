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بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

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بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

من الواضح أنه هناك خلل كبير في هذا المجتمع، فما من يوم يمر إلا ونسمع عن مآسي، فمنذ أيام قليلة قام شاب باغتصاب طفلة صغيرة ترتدي البامبرز، وقبلها اغتصاب طفلة في الحضانة أثناء ذهابها لحفظ القرآن، ثم قتلها، واليوم محاولة آثمة لاغتصاب سيدة تبلغ من العمر 63 سنه.

تفاصيل اغتصاب سيدة عجوز 63 سنه

حيث تعرضت السيدة العجوز “شريفة محمد السيد”، والتي تبلغ من العمر 63 سنه، لمحاولة اغتصاب آثمة.
وقالت أنها أثناء عودتها إلى البيت بعد تكريمها كأم مثالية في حفل بإحدى المدارس.
 استقلت تكتك فأخذها وذهب بها في طريق المقابر، طريق غير معتاد لا يمر عليه أحد.

وحينما انتبهت للأمر وقالت له أين تذهب “رايح فين”، قال لها قال لي انهاردة عيد الأم، وأنا عامل دماغ وهأكرمك وأهشتكك واظبطك…، فلما صرخت قام بضربها، واستمرت الجدة في البكاء والصراخ تدعو الله أن ينجدها أحد، إلى أن قيض الله لها رجل وابنه فأوقفو التوك توك، وسألوا عن الأمر فقال لهم أنها لا تريد أن تدفع الأجرة، فأنزلوها ودفعوا لها الأجرة وفر هو هارباً، وقصت المرأة العجوز القصة للرجل الذي أنقذها وقامت بتحرير محضر بالواقعة.

 

المصدر:مصرفايف

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