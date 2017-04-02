ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم

الفيوم – حسين فتحى :

ألقت المباحث الجنائية بالفيوم, القبض على 3 أشخاص بمحيط قرية العجميين التابعة لمركز أبشواى, وبحوزتهم 11 قطعة معدنية مطبوع عليها نقوش فرعونية.

كان اللواء خالد شلبى - مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد زيدان مأمور مركز أبشواى, بالعثور على 11 قطعة معدنية داخل السيارة رقم 35345 ملاكى الفيوم, " ماركة تويوتا كرولا " وكان يقودها, "محمد ف أ" - 45 عاما، فلاح، مقيم بقرية العجميين، وبصحبته كل من "خليفة ع م" - 54 عاما، بقال، مقيم بقرية قصر بياض، و"محمد م س" - 52 عاما، مقيم بقرية العجميين.

اعترف المتهمون بشرائهم هذه القطع المعدنية، التى تحمل نقوشا معدنية من أحد تجار الخردة الجائلين بمدينة أبشواى.

قررت نيابة أبشواى سرعة ضبط وأحضار بائع الخردة والتحفظ على المتهمين.