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بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»

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بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»

التحرير

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فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على محمد حلمي، المدير الفني للفريق الأبيض، قائلًا: «مفيش حد يلعب بالنار مع نادي الزمالك، أنا جايبلك 2 باك يمين تلعب بأحمد توفيق ليه».

وتابع «مرتضى» خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس السبت، من برنامج «ملعب الشاطر» الذي يقدمه إسلام الشاطر على قناة المحور، «الجهاز الفني كان بيهزر النهاردة، إنت مكنتش بتلاعب مركز شباب عشان تلعب بطارق حامد لوحده».

وأضاف رئيس القلعة البيضاء، أن البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني الجديد للفريق سيصل إلى القاهرة صباح يوم الاثنين المقبل، معلقًا: «هو اللي كان عندي النهاردة مدرب».

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وكان مرتضى منصور، قرر إقالة الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي بالكامل، وإيقاف مستحقات اللاعبين، على خلفية هزيمة الفريق أمام سموحة.

 وخسر الزمالك بهدفين دون رد، أمام سموحة، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الـ23 من مسابقة الدوري.

 

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التحرير

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