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مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع

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مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع

كشفت تحريات المباحث بقيادة نائب مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر العميد عصام فتحي، عن مفاجآت في واقعة ضبط لواء بحري بالمعاش، لزوجته في أحضان ضابط شرطة، وحينما رآهما اللواء زوج السيدة قام الضابط العشيق بالقفز من من الدور الرابع، مما تسبب له ذلك في كسر بعظمة الترقوة، وكسر بالجمجمة ونزيف داخلي، وتم نقله إلى المستشفى تحت تحفظ الشرطة.

حيث أكدت التحريات أن الزوجة كانت على علاقة بضابط شرطة برتبة رائد طوال عامين، وأن زوجها رأي صوراً غير لائقة لها معه قبل ذلك وحذرها وأمرها بالابتعاد عنه، لكنها لم تفعل، وهذه المفاجأة الأولى، أما المفاجأة الثانية فهي أن ضابط الشرطة الذي تم ضبطه مع زوجة اللواء بحري، كان متزوجاً منها بعقد عرفي بالرغم من أنه متزوجة من آخر بعقد رسمي.

وقام الزوج بتحرير محضر في زوجته واتهمها هي وعشيقها بالزنا، وقالت الزوجة أثناء التحقيقات أن زوجها اللواء البحري تزوج عليها وكان يتركها لأيام كثيرة ويذهب إلى زوجته الأخرى، الأمر الذي جعلها تتزوج عرفياً من الضابط الآخر، وأمرت النيابة بحبسها أربع أيام على ذمة التحقيقات .

 

المصدر:مصرفايف

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رئيس قسم الأخبار