في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية

منح قانون المرور الجديد الذي سيرسله مجلس الوزراء لمجلس النواب لمناقشته ومن ثم إقراره لأفراد شرطة المرور الحق في الاحتفاظ بالسيارة وتسليمها لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية:-

1- مخالفتها شروط الأمن.

2-مخالفتها شروط الصلاحية والمتانة.

3- مخالفتها شروط الترخيص.

حيث نصت المادة (8) من قانون المرور الجديد على ” لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة في حالة وجود أية دلائل على عدم توافر أي من شروط المتنة والأمن أو الشروط الواردة في الرخصة ويتم التحفظ عليها وتسليمها لأقرب مقر شرطة لحين فحص المركبة والتأكد من صلاحيتها فنياً.

وفي هذه الحالة سيتم تعليق رخصة سير السيارة لحين فحص المركبة فنياً والتأكد من أنها مستوفية لكافة الشروط الخاصة بالصلاحية الفنية.

ويمكن لمالك المركبة أو من يخوله قانون بالتتظلم من نتيجة الفحص إلى مدير الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه خلال عشرة أيام من تاريخ الفحص على أن يتم البت في ذلك التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يتم إخطار مالك المركبة بنتيجة تظلمه خلال تلك الفترة يكون بمثابة رفض للتظلم.

المصدر:مصرفايف