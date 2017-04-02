دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

سمر العشري

قامت مؤسسة المجتمع الجيولوجي الأمريكي بدراسة قام بنشرها موقع” كوارتز” الأمريكي، أكدت الدراسة بأن من المتوقع تعرض مصر لكارثة طبيعية، وهي أن مصبات النيل إلى البحر المتوسط يحدث لها تراجع بنسبة تدفق المياه فيها، وأيضاً ترتفع منسوب مياه البحر، وسوف يؤدي ذلك إلى تعدي المياه المالحة مما يؤثر على المياه النقية الصالحة للزراعة في منطقة الدلتا وحوض نهر النيل.

وعلى مر العصور ودلتا مصر هي أرض صالحة للزراعة بنسبة100% وأطلق عليها سلة غلال العالم، ولكن أكدت الدراسة بأن دلتا مصر قد لا تستطيع الإكتفاء بحاجتها من الغلال والمحاصيل الزراعية، وأن سكان مصر يتضاعف، وقد يؤدي إلى كارثة حقيقية خلال ال50عام القادمة، ومن المتوقع حسب الدراسة الأمريكية أنه سيحدث أزمة في الغذاء عام2025 لأن مصر تعتمد في زراعتها على نهر النيل، ونصيب الفرد في المياه حوالي660متر مكعب فقط .

وأكدت الدراسة بأن عملية تجريف الأراضي الزراعية تؤثر بالسلب وتعمل على تبوير الأراضي الزراعية، لأن سكان مصر يعيشون على3.5% من مساحة مصر ويبلغ عددهم 90مليون نسمة، وأصبح موقف مصر سيء، وخاصة بعد قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة الذي يحجز 70مليون متر مكعب من المياه، والذي يؤئر على تدفق المياه إلى مصر .

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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