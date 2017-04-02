وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

سمر العشري

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب تحديث بيانات البطاقة التموينية، اعتباراً من اليوم “السبت” ولمدة 60 يوماً، وأوضح وزير التموين، الدكتور “علي المصيلحي”، أن عملية تنقية البطاقات، أظهرت أن عملية تحديث البيانات سوف تتم لحوالي 19 مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تحتاج بياناتهم إلى تحديث من إجمالي 70 مليون، عدد المقيدين في منظومة السلع.

خطوات تحديث البطاقات

وتحتوي استمارة التحديث على:

جدول مبسط لتسجيل بيانات المستفيدين المقيدين في بطاقات التموين، وأرقامهم القومية.

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

صور من شهادات ميلاد الرقم القومي لأبناء صاحب البطاقة التموينية، الذين لم يستخرجوا بطاقات الرقم القومي.

صورة إيصال صرف السلع التموينية المدون عليه رسالة “فيه مطلوب تحديث بيانات”.

يتم إرسال استمارة التحديث وصور المستندات عن طريق البريد في مظروف معد لهذا الغرض في جميع مكاتب البريد.

تنويه هام من وزارة التموين، للمواطنين

وأشار وزير التموين، إلى أنه لابد لكل مواطن عند قيامة باستلام الحصة التموينية الخاصة به في مطلع شهر أبريل المقبل، الحصول على إيصال يفيد باستلام السلع الخاصة، وأنه يجب على المستفيد من البطاقة الذكية النظر في الإيصال والبحث عن عبارة ( من فضلك استكمل بياناتك).

وفي حالة العثور على العبارة على إيصال استلام الحصص التموينية، يجب على الفور التوجه لأقرب مكتب تمويني أو مكتب البريد المصري لاستكمال البيانات الناقصة التي تحتاج إلى التحديث من قبل صاحب البطاقة التموينية كما أن عليه اتباع الخطوات السالف ذكرها، أو من خلال استكمال بيانات البطاقات التموينية .

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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