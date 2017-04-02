صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات»

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قال محمد الغول، المُدرس بمدرسة الرأس السوداء الصناعية التابعة لإدارة المنتزه التعليمية بالإسكندرية، وصاحب واقعة نشر فيديو يظهر وجود أسلحة بيضاء ومخدرات، أن كل ما ظهر بالفيديو حقيقي، وتم ضبط الأسلحة البيضاء والمخدرات بحوزة طلاب المدرسة وآخرين خارجها.

وعرض الغول، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»، المضبوطات والأحراز على الهواء، ومن بينها مواد مخدرة وأسلحة بيضاء، مطالبًا أولياء الأمور بالاهتمام بأبنائهم.

وشدّد على أن الكثير من المُدرسين شرفاء ويعملون لصالح خدمة العملية التعليمية، مهاجمًا «التعليم»: «أنا خبيت الحاجات دي منكم وضحكت عليكم عشان أوري مصر كلها المضبوطات دي».

وكانت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أصدرت بيانًا حول فيديو نشر على إحدى صفحات «فيسبوك»، خاص بمضبوطات طلاب مدرسة الرأس السوداء الثانوية الصناعية، والذي يظهر وجود أسلحة بيضاء ومخدرات، قيل إنها كانت بحوزة الطلاب.

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وأضافت المديرية أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في القضية، وكشفت التحقيقات أن مضمون الفيديو من أسلحة وأدوات أخرى تم جمعها عبر سنوات كثيرة ادعى المعلم محمد الغول، أنها تم ضبطها مع الطلاب على مدار سنوات منذ عام 2002 وحتى تاريخه مع اتخاذ إجراءات انضباطية ضد الطلاب دون المساس بمستقبلهم التعليمي.

وأشار البيان، إلى أن المعلم أقر أنه احتفظ بها في منزله وعند تصوير الفيديو أحضرها إلى المدرسة لتصويرها ثم أعادها لمنزله مرة أخرى وعند الفحص تبين عدم وجود أي من الأسلحة المصورة في الفيديو بدولاب المعلم وأقر بحيازته لها في منزله الخاص وتم نشر الفيديو عن طريق اتصالات آخرين بمؤسسات إعلامية وإحالة الأمر للشئون القانونية في القضية رقم 27 / 329 / 2017، وإبلاغ جميع الجهات الرسمية والسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.