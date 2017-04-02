والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها»

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قال مجدي عبد المجيد، والد «يوستينا»، المتهمة في قضية اتهام قاض سابق بحيازة الحشيش في السويس، إن القاضي السابق طارق زكي، «مجرم وأفسد المجتمع وضيّع مستقبل بنتي».

وأضاف والد يوستينا، خلال مداخلته ببرنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»: «بنتي كانت الأولى على الجامعة بتقدير امتياز، بنتي كانت رايحة عشان شغل، وكانت خارجة مع رئيس محكمة الساعة 12 الظهر مش 2 بالليل، والقاضي قعد يعطلها وقال لها هنشوف الشغل بعدين، لحد ما دخل النفق».

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وتابع: «القاضي راح واستلم المخدرات من أبو أشرف وخد 2 مليون جنيه، وكان عاوز يلحق الضابط صاحبه اللي كان هيعديه من النفق، بنتي ملهاش ذنب وملهاش علاقه باللي حصل واتحكم عليها بـ10 سنين ظلم».