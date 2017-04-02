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فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه»

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فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه»

التحرير

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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه من واقعة التحرش الجماعي بفتاة في الزقازيق، لارتدائها ملابس قصيرة، قائلًا: «أنا مش قادر أصدق الواقعة، انهيار جماعي للشباب بسبب إن بنت لابسة فستان قصير شوية، أومال لو لابسة هوت شورت مثلًا كنتوا عملتوا إيه؟، دي حالة سُعار جماعي».

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «الشرطة جات تطلع البنت من القهوة اللي صاحبها آواها فيها، الشباب اتحرشوا بيها برضو، البنت وهي خارجة في إيد الشرطة بيمدوا إيدهم عليها، لحد ما الشرطة ضربت 12 طلقة في الجو عشان تفرقهم وتطلع ست الحسن والجمال».

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وتابع: «إيه اللي جرا يا جماعة؟، إحنا جرالنا إيه؟، ليه يا جماعة كده؟، فين الأخلاق؟، فستان قصير يعمل كده؟، هو أنتوا عايشين في الصحراء؟، ده كل حاجة موجودة!، يرضي مين ده يا ناس؟، هو ده الشعب المتدين بطبعه، بنت لابسة فستان قصير وقفت بلد على رِجل، نفسي أعرف حصل إيه للناس».

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التحرير

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