عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك

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استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على تعيين عبد الحليم علي، مديرًا للكرة بالفريق الأول، وذلك بعد ساعات قليلة من إقالة الجهاز الفني بالكامل.

وأعلن رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلته الهاتفية، ببرنامج «ملعب الشاطر» على قناة المحور، تعيين محمد صلاح، مدربًا عامًا في جهاز المدرب الأجنبي الجديد، إلى جانب «العندليب» مديرًا للكرة.

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وخسر الزمالك بهدفين دون رد، أمام سموحة، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الـ23 من مسابقة الدوري.

وكان رئيس الزمالك، قرر عقب المباراة، إقالة الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي بالكامل، وإيقاف مستحقات اللاعبين، على خلفية هزيمة الفريق أمام سموحة.