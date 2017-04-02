بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعادل بنفيكا مع ضيفه بورتو، بهدف لمثله خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس على ملعب "النور" في مباراة قمة الجولة 27 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

تقدم "نسور العاصمة" على الضيوف بهدف البرازيلي المخضرم جوناس جونسالفيس أوليفيرا في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، و انتهى الشوط الأول 1 / صفر.

وفي الشوط الثاني سجل القائد الأوروجوائي ماكسيمليانو بيريرا هدف التعادل لفريق الـ"التنانين" بعد أربع دقائق.

وبهذه النتيجة، اشتعل الصراع على قمة الدوري بين الفريقين بعدما أضاف كل فريق نقطة لرصيده ليصبح رصيد فريق العاصمة 65 نقطة في الصدارة وبفارق نقطة عن ملاحقه بورتو.

شاهد أيضا

وفاز ريو آفي على مضيفه بوافيشتا بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "دو بيسا"..يدين الفريق الضيف بالفضل في الانتصار الذي تحقق، للجناح الإسباني أداما تراوري صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

و بهذا الفوز رفع ريو آفي رصيده لـ38 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد بوافيشتا عند 34 نقطة في المركز التاسع.

وخسر تونديلا من ضيفه إشتوريل بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب "جواو كاردوسو"، سجل الثنائية الضيوف المهاجم البرازيلي الشاب كليبر بينيرو في الدقيقتين 17 و90 ليرتفع رصيد الفريق إلى 26 نقطة في المركز الـ15، فيما ظل تونديلا في قاع الترتيب بـ17 نقطة.