للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة

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توج باريس سان جيرمان، بطلاً لكأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم بعد فوزه 4-1 على موناكو ليحصد اللقب للمرة الرابعة على التوالي ويتفوق نفسيًا على منافسه في صراعهما على لقب الدوري المحلي.

ومنح يوليان دراكسلر، التقدم لباريس سان جيرمان، لكن توماس ليمار أدرك التعادل لموناكو.

وأعاد أنخيل دي ماريا، التقدم لباريس سان جيرمان، قبل أن يضيف ادينسون كافاني هدفين.

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ولم يخسر باريس سان جيرمان، الذي يبتعد بثلاث نقاط عن موناكو المتصدر قبل ثماني جولات عن نهاية الدوري الممتاز، في كأس الرابطة منذ هزيمته في دور الثمانية أمام سانت ايتيين في نوفمبر 2012.

وقدم باريس سان جيرمان بقيادة المدرب أوناي إيمري أداء أفضل من الذي قدمه عندما ودع دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة بعد الهزيمة 6-1، بينما ظهر كيليان مبابي لاعب موناكو بشكل متواضع.