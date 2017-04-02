جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها

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وافق مجلس جامعة جنوب الوادي أمس السبت على عقد مؤتمر كلية الآداب العلمي عن جميع التخصصات تحت عنوان (الأقصر عبر العصور) في مجالات الأدب والتاريخ والعلوم الإنسانية، وذلك خلال شهر أكتوبر من العام الحالي.

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ووافق المجلس خلال جلسته التي عقدت برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة على إقامة المؤتمر العلمي الخامس لكلية الآداب بعنوان (العربية والدراسات الإنسانية والاجتماعية)، وذلك في الفترة من 11 - 13 نوفمبر المقبل، وإنشاء مجلة كلية الزراعة العلمية تحت مسمى (مجلة جامعة جنوب الوادي للعلوم الزراعية)، ومجلة للأبحاث العلمية والفنية بكلية الفنون الجميلة بالأقصر تحت مسمى (إبداعات تشكيلية)، ومجلة علمية خاصة بكلية التربية بالغردقة تحت مسمى (مجلة العلوم التربوية).

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة جنوب الوادي ونقابة الصيادلة والهيئة العامة لتعليم الكبار في اطار التعاون المتبادل بينهم وتفعيلا لمبادرة (قرية بلا أمية).

كما وافق على تعيين الدكتور عبد المحسن محمد دسوقي في وظيفة أستاذ بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة، وتعيين الدكتور أحمد عبيد علي حامد في وظيفة أستاذ مساعد بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق بالأقصر والدكتور مصطفى محمود محمد في وظيفة مدرس بكلية الآداب، والدكتور أحمد عبد الهادي بكلية الهندسة والدكتور وليد خضر محمد بكلية الطب البيطري والدكتور محمود محمد حسين بكلية التربية النوعية.