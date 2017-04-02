فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن

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عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس السبت، اللقطات الأولى لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وبدأ الرئيس زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تعد الزيارة الرسمية الأولى للرئيس السيسي إلى واشنطن منذ توليه مهام منصبه.

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ومن المقرر أن يعقد الرئيسان قمة مهمة بالبيت الأبيض بعد غد، لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، فضلًا عن التشاور فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما كيفية مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ودفع عملية السلام بالشرق الأوسط.