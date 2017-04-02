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فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن

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فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن

التحرير

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عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس السبت، اللقطات الأولى لوصول الرئيس عبد الفتاح ، إلى مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وبدأ الرئيس زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ، والتي تعد الزيارة الرسمية الأولى للرئيس السيسي إلى واشنطن منذ توليه مهام منصبه.

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ومن المقرر أن يعقد الرئيسان قمة مهمة بالبيت الأبيض بعد غد، لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين والولايات المتحدة، فضلًا عن التشاور فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما كيفية مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ودفع عملية السلام بالشرق الأوسط.

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التحرير

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