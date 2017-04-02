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فيديو| القرموطي يهاجم شريف إسماعيل على الهواء بـ«الطماطم»

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فيديو| القرموطي يهاجم شريف إسماعيل على الهواء بـ«الطماطم» فيديو| القرموطي يهاجم شريف إسماعيل على الهواء بـ«الطماطم»

التحرير

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استنكر الإعلامي جابر القرموطي، ما شهدته الأسواق المصرية من ارتفاع بعض السلع خاصة الخضراوات، وعلى رأسها الطماطم التي وصل سعر الكيلو منها إلى 12 جنيهًا.

وظهر القرموطي، خلال حلقة أمس من برنامج "آخر النهار"، يأكل الطماطم على الهواء: "الطماطم وصلت 12 جنيه، وقولت للزملاء هاتولنا طماطم جابولي واحدة بس، نظرًأ لأن الميزانية بتاعت القناة مش قادرة تجيب كيلو طماطم كامل، الطماطم كانت زمان مجنونة لكن دلوقتي بقيت بنت بنت بنت مجنونة".

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ووجه القرموطي حديثه لشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء: "أنا بجيب طماطم عشان السلطة مش عشان أعمل فته كوارع، حرام أجيب كيلو بـ12 جنيه".

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التحرير

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