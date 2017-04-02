معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى واشنطن ومقابلة نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تُعد محاولة لإعادة تجسير العلاقات بين البلدين، موضحًا أن أمريكا أبطأت في التعامل مع مصر خلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن أوباما أضعف العلاقات المصرية الأمريكية، متوقعًا أن يقوم السيسي بفتح ملفات عديدة منها الملف العسكري وملف المنح وملف الاقتصادي، مستطردًا: «عاوزين نرجع بعد أسبوع من النهاردة نلاقي فيه استقرار للمنطقة».

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وأشار، إلى أن استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا، متابعًا: «مفيش توقيت لتحسين العلاقات أحسن من التوقيت ده سواء احتياجات مصر من الناحية الاقتصادية، أو من الناحية العسكرية لمحاربة الإرهاب».