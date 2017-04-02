4 مكاسب للأهلي من لقاء الداخلية

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ملخص

حقق النادي الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره الداخلية، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقان أمس السبت على استاد السلام، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

واستطاع المارد الأحمر، أن يحقق مكاسب أخرى غير نتيجة المباراة، ونستعرض لكم في "التحرير" التقرير التالي مكاسب أخرى من اللقاء.

- تألق كوليبالي

شهد اللقاء تألق المهاجم الإيفواري سليماني كويبالي، الوافد الجديد، والذي تمكن من إحراز الهدفين الثالث والرابع، عقب نزوله في الشوط الثاني في أول مباراة له ببطولة الدوري الممتاز، مع المارد الأحمر.

وتعرض كوليبالي، لانتقادات عديدة في الفترة الماضية، بسبب حديث البعض عن أن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، غير مقتنع بإمكانياته، خاصة بعدما صرح الأخير بأنه تعاقد مع اللاعب وفقًا لمشاهدة مهاراته عبر فيديوهات فقط، إلى جانب تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بأن كوليبالي من الوارد فشله مع القلعة الحمراء.

- شباك نظيفة

تعد هذه المباراة هي الخامسة، لشريف إكرامي، حارس مرمي النادي الاهلي، الذي يتمكن فيها من الحفاظ على شباكه نظيفة، لأن آخر هدف تلقاه الفريق الأحمر كان أمام فريق المصري في ديسمبر الماضي، وفاز الأهلي بنتيجة 3-1.

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ويمتلك الأهلي أقوي خط دفاع في الدوري، فلم تستقبل شباك شريف إكرامي سوى 4 أهداف فقط، خلال 21 مباراة، وهو المعدل الأقل بين فرق الدوري.

- تألق السولية وعودة صبري رحيل

تألق عمرو السولية، لاعب وسط فريق الأهلي، حيث قدم طوال الـ90 دقيقة مستوى طيب، وتمكن من نقل الكرة من الخطوط الخلفية إلى المنطقة الهجومية بشكل جيد، في مؤشر لاقترابه من استعادة فورمته عقب أسابيع قليلة تعافيه من الإصابة.

وشهدت مباراة الداخلية أيضًا، عودة صبري رحيل، في مركز الظهير الأيسر، بعد فترة غياب طويلة، وظهر اللاعب بشكل متزن، وتمكن من صناعة الهدف الرابع لسليماني كوليبالي، بعد عرضية متقنة.

- زيادة الفارق.

رفع الأهلي رصيده إلى النقطة الـ55، ليزود الفارق بينه وبين ملاحقه مصر المقاصة الذي يحتل المركز الثاني إلى 7 نقاط، بينما ابتعد الزمالك غريمه التقليدي عن المنافسة، بعدما تلقى هزيمة اليوم من نادي سموحة، وتوقف رصيده عند النقطة الـ40، ليبتعد عن المقاصة بفارق 8 نقاط، والأهلي بـ15 نقطة.