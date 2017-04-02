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شاهد| حازم إمام لجمهور الزمالك: «مش ده مؤمن سليمان اللي مكنش عاجب؟»

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شاهد| حازم إمام لجمهور الزمالك: «مش ده مؤمن سليمان اللي مكنش عاجب؟» شاهد| حازم إمام لجمهور الزمالك: «مش ده مؤمن سليمان اللي مكنش عاجب؟»

التحرير

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علق حازم إمام، نجم الزمالك السابق، على تفوق فريق سموحة بقيادة مؤمن سليمان، خلال مباراته أمام الفريق الأبيض، لعبًا ونتيجة، قائلًا: «مكنش عاجب اللي بيكسب بس الأداء وحش، أهو كسب ولعب حلو».

وأضاف الثعلب الصغير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أنا بتكلم على منطق ناس كتير من الجمهور عايز كل حاجة فوز وأداء وغير كده يبقي المدرب لازم يمشي، التغيير بقى أسهل حاجة عند الناس».

وتابع، «اتمنى استمرار أي مدير فني موسم علشان يبان شغله ونعرف نقيمه صح».

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وخسر الزمالك بهدفين دون رد، أمام سموحة الذي يقوده مدرب القلعة البيضاء السابق مؤمن سليمان، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في  الجولة الـ23 من مسابقة الدوري.


حازم إمام
 

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التحرير

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