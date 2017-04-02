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أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٩.٠٧٤٥ ٥٩.٤١٢ 04/2 12:20 ص
دينار بحريني ٤٧.٧٤٥٤ ٤٧.٩٨٥٣ 04/2 12:20 ص
ريال عماني ٤٦.٧٥٤٥ ٤٦.٩٨٧ 04/2 12:20 ص
ريال قطري ٤.٩٤٣٤ ٤.٩٦٨١ 04/2 12:20 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٩٠٠٨ ٤.٩٢٥٤ 04/2 12:20 ص
ريال سعودي ٤.٧٩٩٧ ٤.٨٢٤ 04/2 12:20 ص
دينار أردني ٢٥.٣٥٢١ ٢٥.٥١٦١ 04/2 12:20 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٣٧٥٨ ٢٢.٥٢٣٢ 04/2 12:20 ص
كرون دنماركي ٢.٥٩٨٥ ٢.٦١٨ 04/2 12:20 ص
كرون نرويجي ٢.١١٢٢ ٢.١٢٨٦ 04/2 12:20 ص
كرون سويدي ٢.٠٢٥١ ٢.٠٤٠٦ 04/2 12:20 ص
يورو ١٩.٣٣٥٦ ١٩.٤٨٤ 04/2 12:20 ص
فرنك سويسري ١٨.٠٣٤٣ ١٨.١٧٠٩ 04/2 12:20 ص
دولار أمريكي ١٨ ١٨.١٠ 04/2 12:20 ص
ين ياباني ١٦.١٥٥١ ١٦.٢٩٨٢ 04/2 12:20 ص
دولار استرالي ١٣.٧٧٩ ١٣.٨٨٦٦ 04/2 12:20 ص
دولار كندي ١٣.٤٨٩٢ ١٣.٥٧٤٧ 04/2 12:20 ص

 

المصدر:365

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