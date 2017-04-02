سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 إبريل بالبنوك والسوق السوداء

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.84 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 4.82 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .
سعر الريال اليوم الأحد في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.7173
|4.8864
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|4.7897
|4.8364
|مصرف-ابو-ظبي
|4.8096
|4.8584
|البنك-المصري-الخليجي
|4.8249
|4.8549
|بنك-سايب
|4.8264
|4.8536
|البنك-الأهلي
|4.7996
|4.8264
|بنك-البركة
|4.6815
|4.8918
|بنك-القاهرة
|4.7809
|4.8286
|بنك-الاسكندرية
|4.8317
|4.8634
|البنك-العربي-الافريقي
|4.7778
|4.8316
|البنك-المركزي
|4.8220
|4.8503
|بنك-مصر
|4.7997
|4.8240
|بنك-بلوم-مصر
|4.8263
|4.8531
|بنك-فيصل-
|4.7743
|4.8264
|كريدي-أجريكول
|4.8064
|4.8584
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.1010
|4.9950
|بنك-بيريوس
|4.8316
|4.8584
|بنك-قناة-السويس
|4.8131
|4.8397
|المصرف-المتحد
|4.8011
|4.8533
|البنك-التجاري-الدولي
|4.8263
|4.8532
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.8000
|4.8500
|بنك-المشرق
|4.8300
|4.8600
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.8300
|4.8600
|بنك-HSBC
|4.8400
|4.8900
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.83 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.86 جنيه مصري
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads