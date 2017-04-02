«التحرير» تنفرد بنشر أول فيديو لواقعة التحرش الجماعي بـ«فتاة الزقازيق»

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حصلت «التحرير» على مقطع فيديو ملتقط عبر كاميرا المراقبة الخاصة بالكافيه الذى احتمت به الفتاة ضحية واقعة التحرش الجماعى يوم الخميس، فى منطقة فيلل الجامعة التابعة لقسم شرطة ثاني الزقازيق، والمعروفة إعلاميًا باسم «فتاة الزقازيق» .

ويظهر مقطع الفيديو المفرغ من الكاميرا الخاصة بالكافيه، حالة الزحام المرورى الذى بدت عليه المنطقة، والتى أعقبها تجمهر عدد كبير من الشباب، وتظهر الفتاة ضحية التحرش الجماعى فى المنتصف، بعدها نجح مجموعة من الأهالى فى تحريرها من الشباب، لكنها لم تسلم من ملاحقاتهم، حتى قام عمرو هاشم صاحب الكافيه والعاملون به وعدد من الأهالى الذين تواجدوا أثناء الواقعة، بانتشال الفتاة من بين أيادى المتحرشين مرة أخرى، ثم قاموا بإدخالها إلى الكافيه، والتصدى لمجموعة الشباب المتهمين فى الواقعة ومنعهم من الدخول إلى الكافيه خلفها حتى جاءت الشرطة.

وقال عمرو هاشم، إن بداية الواقعة كانت حينما كان متواجدًا فى الكافيه الخاص به إذ فوجئ بتجمع المئات من الشباب فى الشارع المواجه للكافيه، والمؤدى إلى منطقة القومية، فظنَّ فى بادئ الأمر أنها مشاجرة، وباستطلاع الأمر تبين قيام مجموعة من الشباب لا تتخطى أعمارهم 19 عامًا بالتحرش بفتاة وهو ما أثار غضبه وغضب الأهالى وأصحاب الكافيهات المتواجدين فى المنطقة، فقاموا من فورهم بمساعدة العاملين بالكافيهات والمطاعم بفرض سياج بشرى حول الفتاة وتلقى الضربات التى كانت تسدد إليهم دون عبء بها فى سبيل انتشال الفتاة من بين أيادى المتحرشين، وبالفعل تمكنوا من إدخالها إلى الكافيه والاتصال بالشرطة، وبعد مضى دقائق حضر النقيب عبد الله وصفى معاون مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق، وتمكن وبرفقته قوة من قسم الشرطة من اصطحاب الفتاة بعد مناوشات مع الشباب المتجمهرين فى الشارع، اضطر خلالها إلى إطلاق النيران فى الهواء لفض تجمهرهم وإفساح الطريق أمام سيارات الشرطة لمغادرة المكان وبرفقتهم الفتاة الضحية.

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وألقى ضباط مباحث مركز شرطة ثاني الزقازيق، القبض على 6 من الشباب المشتبه فى تورطهم فى محاولة الاعتداء على الفتاة وتجريدها من ملابسها والتحرش بها، فى منطقة فيلل الجامعة بدائرة القسم.

وأفادت التحريات التى أجراها الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم شرطة ثاني الزقازيق بأن الفتاة حضرت إلى مدينة الزقازيق لحضور حفل زفاف، وعقب انتهاء الفرح قامت بالخروج فى منطقة الفيلل للتنزه، قبل أن تتعرض لتلك الواقعة، وبعرض المشتبه فيهم من المقبوض عليهم على الفتاة تمكنت من التعرف على أحدهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2252 إدارى قسم شرطة ثاني الزقازيق لسنة 2017.​