بالصور.. نائب رئيس البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان

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زار كيت هانسن نائب رئيس البنك الدولى للتنمية البشرية برفقة وفد من البنك الدولى مدينة أسوان اليوم الأحد.

وتأتي الزيارة فى إطار اطلاع البنك الدولى على المشروعات الشريكية التى ينفذها داخل مصر من بينها مشروعات بمحافظة أسوان.

وقام هانسن بجولة سياحة لمعبد فيلة بأسوان، رافقها خلالها عدد من مفتشى الآثار.

وقدم المرشد السياحي نصر سلامة شرحا مفصلا حول المعبد والذى يعد من أكمل المعابد المصرية القديمة، والذى تم نقلة من مكانه الأصلى على جزيرة فيلة إلى موقعه الحالى في أعقاب بناء السد العالي، حيث كرس المعبد لعبادة الإله إيزيس.

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وقال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن نائب رئيس البنك الدولى يزور فى مستهل جولته وحدة صحة المحمودية بأسوان، كما يتفقد المشروعات الخدمية التي يشرف عليها البنك الدولى بالمحافظة.

ويتفقد الطريق البرى بمنطقة زرزارة بغرب سهيل، إلى جانب أحد المراكز التابعة للصندوق الاجتماعى بأسوان.