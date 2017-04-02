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سعر الذهب اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في مصر

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سعر الذهب اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في مصر سعر الذهب اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الأحد  :

السعر العالمي : 1,244.54  دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 719
عيار 22 659
عيار 21 629
عيار 18 539
عيار 14 419
عيار 12 359
الاونصة 22,356
الجنيه الذهب 5,032
الكيلو 718,857
 
المصدر:مصر365

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