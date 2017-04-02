أخبار عاجلة

بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالفيديو: كوليبالي بعد هدفيه في الداخلية: «لا يوجد مستحيل مع الله»

Google+ Print
بالفيديو: كوليبالي بعد هدفيه في الداخلية: «لا يوجد مستحيل مع الله» بالفيديو: كوليبالي بعد هدفيه في الداخلية: «لا يوجد مستحيل مع الله»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم النادي الأهلي، سعادته بمشاركته مع المارد الأحمر، في الفوز الكبير على الداخلية، بأربعة أهداف دون رد.

وكتب كوليبالي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" «شاركت أخيرًا مع النادي الأهلي»، مضيفًا «أشعر بالفخر على ما حققته في أول مشاركة بالدوري المصري، لن يكون هناك مستحيل مع الله».

وتغلب الأهلي على الداخلية، برباعية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من الدوري الممتاز. 

شاهد أيضا

وشهد اللقاء تألق ملفت لكوليبالي الذى نجح في احراز الهدفين الثاني والثالث، وشكل خطورة على مرمى الداخلية.

سليماني كوليبالي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل

بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل

بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور