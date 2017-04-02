بالفيديو: كوليبالي بعد هدفيه في الداخلية: «لا يوجد مستحيل مع الله»

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أكد الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم النادي الأهلي، سعادته بمشاركته مع المارد الأحمر، في الفوز الكبير على الداخلية، بأربعة أهداف دون رد.

وكتب كوليبالي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" «شاركت أخيرًا مع النادي الأهلي»، مضيفًا «أشعر بالفخر على ما حققته في أول مشاركة بالدوري المصري، لن يكون هناك مستحيل مع الله».

وتغلب الأهلي على الداخلية، برباعية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

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وشهد اللقاء تألق ملفت لكوليبالي الذى نجح في احراز الهدفين الثاني والثالث، وشكل خطورة على مرمى الداخلية.