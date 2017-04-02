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فيديو| سيد عبد الحفيظ عن تألق كوليبالي: البدري يعرف متى يدفع بالنجوم

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فيديو| سيد عبد الحفيظ عن تألق كوليبالي: البدري يعرف متى يدفع بالنجوم فيديو| سيد عبد الحفيظ عن تألق كوليبالي: البدري يعرف متى يدفع بالنجوم

التحرير

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر، يجيد اختيار التوقيت المناسب للدفع باللاعبين الجدد، وهو ما حدث في بداية الموسم مع النيجيري جونيور أجايي، وحاليًا مع ميدو جابر، وأحمد حمودي. 

وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال تصريحاته لقناة «on sports»، أن البدري دفع بالإيفواري سليماني كوليبالي، في توقيت جيد، مؤكدًا أنه مكسب للفريق وننتظر منه المزيد من التألق.

وتغلب الأهلي على الداخلية، برباعية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من الدوري الممتاز. 

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وشهد اللقاء تألق ملفت لكوليبالي الذى نجح في احراز الهدفين الثاني والثالث، وشكل خطورة على مرمى الداخلية.

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التحرير

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