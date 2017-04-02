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بالأسماء | حبس 13 من "ألتراس أهلاوي" في التجمهر أمام النادي الأهلي

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بالأسماء | حبس 13 من "ألتراس أهلاوي" في التجمهر أمام النادي الأهلي بالأسماء | حبس 13 من "ألتراس أهلاوي" في التجمهر أمام النادي الأهلي

مصراوي Masrawy

ألتراس أهلاوي

كتب – محمود السعيد:

أمرت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، اليوم الأحد، بحبس 13 من أعضاء رابطة "ألتراس أهلاوي" 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتجمهر والاعتداء على قوات الأمن أمام نادي الأهلي بالجزيرة.

وضمت قائمة المحبوسين: محمد سعد محمد إبراهيم، أحمد سامح، يونس محمود يونس، علي محمود علي محمد، محمد فوزي عبد المجيد، أحمد محمد علي بكر، محمد إبراهيم هاشم، إبراهيم خليل إبراهيم، محمد عمر عبد العزيز، عمرو أحمد أحمد، عبد الرحمن نبيل، مصطفي أمجد أحمد وعبد الرحمن علي أحمد سند.

ونسبت النيابة للمتهمين، استعراض القوة والتجمهر وسرقة بالإكراه (لاسلكي) وحيازة مواد في حكم المفرقعات والإتلاف العمدي للمتلكات العامة وتعطيل النقل والمواصلات وحيازة أسلحة بيضاء.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على المتهمين عقب محاولتهم اقتحام النادى الأهلي لحضور مباراة لفريقهم بفرع الجزيرة وتصدت لهم قوات الأمن، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٤٣٤٦ لسنة ٢٠١٧ جنح قصر النيل.

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