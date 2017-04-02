تفاصيل التحرش جنسيا بطبيبة داخل جراج ببولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات ضباط المباحث، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، عن تفاصيل التحرش بفتاة داخل جراج بمنطقة بولاق الدكرور.

وتوصلت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن طبيبة تعمل بصيدلية 27 عاما، استقلت دراجة نارية "توك توك"، وفوجئت بالسائق يتجه نحو جراج حيث ينتظره أحد الأشخاص.

وأضافت التحريات، أن السائق وصديقه تحرشا جنسيا بالطبيبة، واستوليا منها على جهاز "تابلت"، فتوجهت في وقت لاحق رفقة والديها إلى الجراج، وأبلغت شرطة النجدة بنوشب مشاجرة بتلك المنطقة.

وتمكن العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، من ضبط المتهمين، وأقر أحدهما بسرقة التابلت، وأرشدا عن مكان إخفاءه، وتم إعادته.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.