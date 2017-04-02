فيديو| محامي قاضي الحشيش: «المحكمة كانت ثكنة عسكرية.. وما حدث مهزلة»

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قال الدكتور محمود فرج المحامي بالنقض والدستورية العليا، محامي القاضي المتهم بحيازة الحشيش، إن ما شهدته المحكمة كان مهزلة، أولا المحكمة كانت أشبه بثكنة عسكرية على غير العادة.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم2": "وعقب النطق بالحكم بعد اعتداء السائق على القاضي المتهم بسبب عدم توفير مديرية الأمن الحماية للقاضي داخل القفص، وهو موقف يسيء للأمن بشكل عام".

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وتابع: "ما حدث داخل المحكمة قصور والقاضي المتهم حالته النفسية سيئة جدا، ولكنه لم يمنح نفسه الحق في الاعتداء بالقول أو الفعل على باقي المتهمين".