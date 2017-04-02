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وصول الرئيس السيسي إلى قاعدة أندروز الأمريكية بواشنطن

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وصول الرئيس السيسي إلى قاعدة أندروز الأمريكية بواشنطن وصول الرئيس السيسي إلى قاعدة أندروز الأمريكية بواشنطن

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أفادت فضائية ""، في نبأ عاجل، منذ قليل، مساء اليوم السبت، بوصول الرئيس عبد الفتاح ، إلى قاعدة أندروز الأمريكية بواشنطن.

وتوجه الرئيس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ، وذلك في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها، خلال الفترة القادمة، وزيادة التنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة الزخم إلى تلك العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات.

ستشمل الزيارة، والتي تعتبر الأولى منذ تولى ترامب مهام منصبه في البيت الأبيض، عقد مباحثات بين الرئيسين تتناول عددا من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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ومن المقرر أن تشمل الزيارة أيضاً لقاءات للسيد الرئيس مع عدد من الوزراء الأمريكيين وممثلين لدوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، فضلاً عن لقاءات متعددة مع أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهورى والديمقراطى ورؤساء عدد من اللجان بمجلسى النواب والشيوخ، لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، ولبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يساهم إيجاباً في زيادة التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. كما سيعقد السيد الرئيس اجتماعاً مع قيادات غرفة التجارة الأمريكية ورؤساء كبرى الشركات الأمريكية لبحث فرص الاستثمار في ، على ضوء التقدم المحرز على صعيد الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والإجراءات التي تتبناها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتنفيذها لعدد من المشروعات القومية.

ويتضمن برنامج الرئيس لقاء كل من رئيس البنك الدولى ومديرة صندوق النقد الدولى، لبحث فرص تعزيز التعاون القائم بين مصر والمؤسستين الدوليتين في مختلف المجالات الاقتصادية.

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