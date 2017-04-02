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نائب برلماني يحذر من تفاقم أزمة الدولار مرة أخرى

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نائب برلماني يحذر من تفاقم أزمة الدولار مرة أخرى نائب برلماني يحذر من تفاقم أزمة الدولار مرة أخرى

التحرير

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قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن انخفاض الجمركي، لن يعمل على تخفيض السلع في الأسواق، مشيرًا إلى أن تحديد سعر السلعة يتم على حسب سعر الدولار القديم وليس الجديد. 

وأشار المسعود، فى تصريحات صحفية، له اليوم السبت، إلى أنه لا بد من تثبيت قيمة الدولار الجمركي لمدة 6 أشهر من قبل وزارة المالية، وذلك لكي تستقر أسعار السلع في الأسواق المصرية.

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ولفت إلى أن البنوك لا توفر الدولار للمستوردين، ما يجعلهم يلجأون إلى السوق السوداء للحصول على الدولار بفارق 19 قرشا. 

وحذر عضو مجلس النواب، من تفاقم أزمة الدولار مرة أخرى، ووجود سوق سوداء جديدة له في ، خاصة مع عدم توافر الدولار للمستوردين، ما يضطرهم لشرائه من السوق الموازية، مطالبا بسرعة التدخل قبل أن تتفاقم أزمة الدولار.

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التحرير

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