نائب برلماني يحذر من تفاقم أزمة الدولار مرة أخرى

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قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن انخفاض سعر الدولار الجمركي، لن يعمل على تخفيض أسعار السلع في الأسواق، مشيرًا إلى أن تحديد سعر السلعة يتم على حسب سعر الدولار القديم وليس الجديد.

وأشار المسعود، فى تصريحات صحفية، له اليوم السبت، إلى أنه لا بد من تثبيت قيمة الدولار الجمركي لمدة 6 أشهر من قبل وزارة المالية، وذلك لكي تستقر أسعار السلع في الأسواق المصرية.

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ولفت إلى أن البنوك لا توفر الدولار للمستوردين، ما يجعلهم يلجأون إلى السوق السوداء للحصول على الدولار بفارق 19 قرشا.

وحذر عضو مجلس النواب، من تفاقم أزمة الدولار مرة أخرى، ووجود سوق سوداء جديدة له في مصر، خاصة مع عدم توافر الدولار للمستوردين، ما يضطرهم لشرائه من السوق الموازية، مطالبا الحكومة بسرعة التدخل قبل أن تتفاقم أزمة الدولار.