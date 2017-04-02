«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

شيماء مصطفى

قال محمد سويد، مستشار وزير التموين ، «القوائم السوداء» ببطاقات التموين لمن لا يقوم بصرف حصته لـ 3 أشهر مُتتالية، مشيرًا إلى أن «القوائم السوداء» يعمل بها منذ أن بدأ هذا النظام بالتنسيق مع وزارتي الإنتاج الحربي والاتصالات لتنظيم قاعدة بيانات المستفدين من التموين.

وأوضح «سويد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أن بطاقة التموين التي لا يتم صرف حصتها لـ 3 أشهر متتالية يتم غلقها تلقائها، لافتًا إلى أن 19 مليون مواطن في حاجة لتحديث بياناتهم الخاصة ببطاقات التموين.

وأشار مستشار وزير التموين، إلى أنهم يتبعون نظاماً جديداً الآن في صرف السلع التموينية بعد تحديد البيانات أولاً، منوها إلى أن من يقوم بصرف التموين ويطلب منه تحديث البيانات يتوجه للبريد أو مكتب التموين حتى لا يحدث خلل في نظام المعلومات.

ولفت إلى أن مهلة تحديث البيانات الخاصة ببطاقات التموين 60 يوماً من خلال مكتب التموين او البريد، مضيفا أن هناك 51 مليون مواطن تم تطبيق بياناتهم وباقي 19 مليوناً آخرين مقيدين على 4.5 مليون بطاقة تموينية لديهم مشكلة في البيانات.

وناشد «سويد» كل من لديه بطاقة تموين أو خبز ورقية التوجه لاستبدالها بالكارت الذكي، موضحا أن كل من لديه بطاقة تحتاج لتحديث بيانات سيتمكن من صرف حصته لحين التحديث.

وشدّد على أن الدولة حريصة على حصول المواطنين على حصتهم من السكر والزيت المدعوم، منوهًا إلى أن 20 سلعة تموينية متاحة لمن يريد استبدالهم بزيت وسكر بحسب طلبه.

وأضاف أنه ليس من حق البقال التمويني أن يفرض أي سلعة على صاحب البطاقة التموينية، مضيفًا أن صرف المقررات التموينية متاح طوال الشهر للمواطنين.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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