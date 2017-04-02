إصابة 18 شخصا على الأقل جراء انفجار في مهرجان بفرنسا

ستراسبورج (فرنسا) - (د ب أ):

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن 18 شخصا على الأقل أصيبوا جراء انفجار وقع اليوم السبت أثناء مهرجان في بلدية فيلبانت بالعاصمة باريس.

وهناك ثلاثة أطفال ورئيس بلدية قيلبانت بين المصابين، وتردد أن هناك خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة.

ويعتقد أن الانفجار الذي وقع أثناء إشعال نيران احتفالية، جاء بشكل عرضي وليس مرتبطا بعمل جنائى أو إرهابي.