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إصابة 18 شخصا على الأقل جراء انفجار في مهرجان بفرنسا

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إصابة 18 شخصا على الأقل جراء انفجار في مهرجان بفرنسا إصابة 18 شخصا على الأقل جراء انفجار في مهرجان بفرنسا

مصراوي Masrawy

إصابة 18 شخصا على الأقل جراء انفجار في مهرجان بفرن

ستراسبورج (فرنسا) - (د ب أ):

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن 18 شخصا على الأقل أصيبوا جراء انفجار وقع اليوم السبت أثناء مهرجان في بلدية فيلبانت بالعاصمة باريس.

وهناك ثلاثة أطفال ورئيس بلدية قيلبانت بين المصابين، وتردد أن هناك خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة.

ويعتقد أن الانفجار الذي وقع أثناء إشعال نيران احتفالية، جاء بشكل عرضي وليس مرتبطا بعمل جنائى أو إرهابي.

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