10 تصريحات X 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن إيران هي الأمل الوحيد للوقوف بوجه الكيان الإسرائيلي، بينما صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأن بلاده يجب عليها التصدي بكل حزم للتعصب، واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزاعم بتأثير روسيا على فوزه بالانتخابات الرئاسية "احتيال"، وتصريحات أخرى من بين الأبرز حول العالم.

1 - السبسي: إيران هي الأمل في مواجهة اسرائيل

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في برلين اليوم (أ ف ب)

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن "إيران هي الأمل الوحيد للوقوف بوجه الكيان الإسرائيلي"، معربا عن أمله في أن "تقف جميع الدول العربية والإسلامية إلى جانب إيران في هذه المواجهة".

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2- جاستن ترودو: يجب التصدي للتعصب بحزم

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (أ ف ب)

ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بالتعصب بعدما قام مشاركون في اجتماع لرئاسة جامعة "أونتاريو" بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، وترديد شعارات معادية للإسلام. وقال ترودو "يجب أن نواصل بحزم التصدي للتعصب".

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3- ترامب: الجدل بتدخل روسيا في الانتخابات "عملية احتيال"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال توقيعه بعض الأوامر التنفيذية اليوم (أ ف ب)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل حول علاقة حملته الانتخابية بروسيا بأنها "عملية احتيال". ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن ترامب قوله في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، إن "وسائل الإعلام المزيفة التي قالت إن ما من فرصة لدي للفوز في الانتخابات هي ذاتها التي تدفع قصة روسيا الكاذبة".

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4 – نائب وزير خارجية روسيا: مشاركة جميع الأطراف شرط النجاح في مفاوضات سوريا

نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف (أرشيفية)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف أن مشاركة وتمثيل جميع فصائل المعارضة السورية بالإضافة إلى الأكراد السوريين شرطًا ضروريًا وحتميًا لنجاح المفاوضات السلمية. ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن جاتيلوف قوله إنه "إذا لم تمثل منصات موسكو والقاهرة وأستانا وحميميم وكذلك الأكراد، فلن تتحق نتائج إيجابية خلال المفاوضات".

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5- مولود أوغلو: سنواصل حربنا ضد "العمال"

وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال زيارته لواشنطن في 21 مارس الماضي (أ ف ب)

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده ستواصل الحرب ضد حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية عن جاويش أوغلو قوله "سنواصل حربنا ضده ونقوم بما يلزم كما نفعل بالنسبة لمنطقة قنديل (شمالي العراق)".

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6- السراج: مصر تتمتع بعلاقات متميزة أطراف ليبية

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج (أرشيفية)

قال فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن جميع اجتماعاته على هامش القمة العربية التي انعقدت في الأردن كنت إيجابية، مشيرًا إلى اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد أن مصر تتمتع بعلاقات متميزة مع بعض الأطراف في ليبيا.

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7- سياسي ألماني: المدنيون يموتون أكثر من الإرهابيين في الموصل

النائب البرلماني السابق يورجن تودنهوفر (أرشيفية)

عقب زيارته لمدينة الموصل العراقية، انتقد يورجن تودنهوفر، النائب البرلماني السابق عن الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التصدي العسكري لتنظيم داعش هناك. وقال تودنهوفر، في تصريحات لصحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية "المدنيون يموتون أكثر بكثير من الإرهابيين".

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8- وزير خارجية النرويج: حل الدولتين هو السبيل لسلام دائم

وزير خارجية النرويج بورج برينده (أرشيفية)

قال وزير خارجية النرويج بورج برينده اليوم السبت، إن إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم بين الطرفين. ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن وزير خارجية النرويج قوله إن حل الدولتين يتعرض في الوقت الراهن لضغوط، على الرغم من أنه الوسيلة الوحيدة لنشر السلام الدائم بين الطرفين.

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9- وزير الإعلام السوداني: وساطة ألمانية أوغندية لتحقيق السلام بالبلاد

وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان (أرشيفية)

كشف وزير الإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة،أحمد بلال عثمان، عن وساطة تقودها ألمانيا وأوغندا بجانب عدد من الدول، لإقناع حملة السلاح من أجل تحقيق السلام بالبلاد . وشدد عثمان، على أنه لا تنازل عن موقف الحكومة بعدم دخول أي إغاثة من خارج الحدود السودانية، سوى المقترح الأمريكي الذي قبلت به الخرطوم.

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10 – ميركل: نتوقع أن يتبع القادمون هنا قوانينا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ ف ب)

ذكرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن اللاجئين الذين يتطلعون لبناء حياة في ألمانيا، يتعين أن يكونوا منفتحين للعيش في المناطق الأقل كثافة سكانية والمناطق الريفية، بدلا من المدن الكبرى وإظهار حب الاستطلاع بعض الشيء بشأن الثقافة الألمانية.

وقالت ميركل، في مقطع فيديو "نتوقع أن يتبع هؤلاء الذين يأتون إلى هنا قوانينا، وأن يكون لديهم حب استطلاع بعض الشيء، فيما يتعلق بحياتنا".

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