حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

إطلاق الشرطة البريطانية جميع المشتبه بهم في هجوم لندن مظاهرة مؤيدة للفلسطينين في قلب العاصمة الفرنسية باريس واحتجاجات عنيفة في باراجواي، إليك جولة لأبرز الأحداث حول العالم في الـ24 ساعة المنصرمة

1- إطلاق سراح جميع المشتبه بهم في هجوم لندن الأخير

عناصر من خدمات الطوارئ تعمل فى موقع بلندن الحادث يوم 22 مارس 2017(أ ف ب)

ذكرت الشرطة البريطانية أنه تم إطلاق سراح جميع المشتبه بهم الـ 12 الذين تم اعتقالهم على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط لندن يوم 22 مارس الماضي.

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2- إيران طلبت شراء ''طائرات نفّاثة'' من روسيا

لقاء الرئيس الروسي و نظيره الإيرانى فى موسكو يوم 28 مارس 2017 (أ ف ب)

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك إن إيران طلبت بصورة رسمية شراء طائرات "سوخوي" نفّاثة من موسكو، بحسب وكالة سبوتنيك.

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3- مظاهرة في باريس ضد اسرائيل

العلم الفلسطيني خلال احتجاجات فى باريس اليوم السبت(أ ف ب)

شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تطالب بمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها حتى إنهاء الاحتلال.

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4- متظاهرون يحرقون مبنى الكونجرس في باراجواي

احتجاجات على كوبرى الصداقة فى مدينة الايست يوم السبت(أ ف ب)

أضرم محتجون في باراجواي النيران في مبنى الكونجرس (البرلمان)، احتجاجا على تعديل دستوري، يسمح للرئيس الحالي بالترشح لفترة رئاسية أخرى.

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5- قتلى ومفقودون فى فيضانات كولومبيا

فيضان يسبب خسائر مادية فى بريسبانى اليوم السبت(أ ف ب)

ذكرت هيئة الصليب الأحمر أن 127 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضانات عارمة وانهيارات أرضية في مدينة موكوا جنوب غربي كولومبيا.

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