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«الإبراشي» عن واقعة تحرش الزقازيق: «مشفناش اللمة دي غير في الماتشات»

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«الإبراشي» عن واقعة تحرش الزقازيق: «مشفناش اللمة دي غير في الماتشات» «الإبراشي» عن واقعة تحرش الزقازيق: «مشفناش اللمة دي غير في الماتشات»

التحرير

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استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، مشاهد التحرش الجماعي بفتاة في أحد شوارع الزقازيق بالشرقية، "لم تُرى من قبل إلا في ماتشات كرة القدم".

وأضاف الإبراشي، خلال برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم2" "قطيع من الذئاب يهجم على لحم، محدش من الشيوخ يطلع يلوم على لبس البنت والأوضاع الاقتصادية للشباب والتي تدفعهم لهذا الفعل".

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وكانت قد قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق، بالشرقية، بمعرفة محمود بهى الدين، وكيل أول النيابة، وبرئاسة أحمد خفاجى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، صرف فتاة التحرش الجماعى، من سرايا النيابة، بعد سماع أقوالها فى المحضر، الذى اتهمت فيه  الشاب المضبوط على ذمة القضية، بالتحرش بها، وتمزيق ملابسها، فأمرت النيابة بحبسه 4 أيام.

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