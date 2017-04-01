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«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مبادرة «الإفراج عن الغارمات»

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«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مبادرة «الإفراج عن الغارمات» «مستقبل وطن» يعلن انطلاق مبادرة «الإفراج عن الغارمات»

التحرير

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طالب النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، قواعد الحزب بالمحافظات المختلفة، بالبدء في تنفيذ مبادرة "الإفراج عن الغارمات"، وجمع البيانات اللازمة عن الغارمات بالقضايا التي تقل عن 10 آلاف جنيه، وسرعة إرسالها للأمانة المركزية للحزب.

وأوضح رشاد، في بيان رسمي للحزب اليوم السبت، أنه تم تخصيص الصفحة الرسمية أرقام هواتف لتلقي البيانات من المحافظات وذلك لتسهيل عملية نقل البيانات والبدء فورا في اتخاذ التدابير اللازمة للإفراج عن امهاتنا الغارمات ورفع الأعباء من على كاهلهم وكاهل اسرهم.

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وأشار رئيس الحزب، إلى أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز تحركات الرئيس عبد الفتاح لتقوية الوحدة المجتمعية وتمكين المرأة من خلال إطلاقه لهذا العام "عام المرأة"، بالإضافة لما تتبناه أمانة المرأة بمستقبل وطن لإنجاح مسيرة الحزب المستمرة لإصلاح قوام الأسرة المصرية.

وأوضح أن الحزب أعلن عن إطلاق تلك المبادرة تزامنا مع احتفاليته بيوم المرأة المصرية، حيث تقوم على الجهود الذاتية للحزب وقياداته وتستمرحتى 30 يونيو المقبل.

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التحرير

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