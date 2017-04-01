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بشري شلش: مصر مستمرة في محاربة الإرهاب حتى دحره

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بشري شلش: مصر مستمرة في محاربة الإرهاب حتى دحره بشري شلش: مصر مستمرة في محاربة الإرهاب حتى دحره

التحرير

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أكد الدكتور بشري شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، ضرورة أن تتكاتف دول العالم لمواجهة ظاهرة الإرهاب المتنامي، والتي تتطلب تعاون مشترك بين الدول قائم على تبادل المعلومات وتجفيف منابع الإرهاب الدولية.

وطالب "شلش"، الرئيس عبدالفتاح ، بتوجيه دعوة لقادة ورؤساء دول العالم المحاربة للإرهاب، لعقد مؤتمر عالمي لمكافحة الإرهاب بمدينة شرم الشيخ، من منطلق أن كانت سباقة في المطالبة باستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب، في أعقاب دعوة الرئيس السيسي عام 2014 للعالم بأن التصدي للإرهاب يتطلب استراتيجية عالمية، تشمل حلولًا للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والدينية.

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وأشار الأمين العام للحزب إلى أن مثل هذه الدعوة ستؤكد للعالم كله بأن مصر مستمرة في محاربة الإرهاب حتى دحره، وأن دحر الإرهاب في مصر هو خط الدفاع الأول عن الانسانية بأكلمها، كما دحرت مصر التتار من قبل وحمت الإنسانية من شرورهم، واليوم، تحارب تتار العصر الحديث.

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التحرير

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