تقرير «إسكان البرلمان» بشأن اتهام محافظ بني سويف بإهدار المال العام

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اتهمت لجنة الإسكان بالبرلمان، محافظ بني سويف، بإهدار المال العام، بناءً على تقرير تقدمت به اللجنة للدكتورعلي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وفقًا لنص المادة 263 من الفصل العاشر باللائحة، بينت فيه الأفعال التى بنى عليها الاتهام والأسباب التى يقوم عليها، وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤديه، لإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

وقال علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدستور و اللائحة الداخلية لمجلس النواب أعطيا الحق لمحافظ بنى سويف أن يرد على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس فى الصحف، ومع ذلك تجاهل دعوة الحضور التى وجهت له أكثر من مرة من قبل لجنة الإسكان للرد على طلبات الإحاطة أمام اللجنة.

وأكد أن محافظ بني سويف خالف بذلك نص المادة 136 من الدستور التى نصت على حضور رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، جلسات مجلس النواب أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، وكذلك المادة 61 من لائحة مجلس النواب التى نصت على: "حضور رئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ، والوزراء ، ونوابهم ، ومن يندبونهم من معاونيهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصاتها ".

وأكدت لجنة الإسكان في تقريرها الصادر، أنها ليست بصدد معركة أو خصومة مع المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، مشيرة إلى أنها وجهت له الدعوة أكثر من مرة لحضور اجتماع لجنة الإسكان للرد على طلبات الإحاطة المحالة للجنة والموجهة إليه من نواب محافظته، ولكن المحافظ أصر على عدم الحضور وتم تأجيل مناقشة هذا الموضوع أكثر من مرة، الأمر الذى أدى إلى استياء وغضب النواب لعدم احترامه لدعوة البرلمان المنتخب من الشعب معتبرين ذلك استهانة بمجلس النواب.

شاهد أيضا

وأشارت اللجنة إلى أنهرد على لجنة الإسكان من خلال تصريحات بالصحف، فى حين أن هذه التصريحات لا طائل منها أمام الرأى العام الذى تبين له أنه إهدار مال عام بالفعل من قبل محافظة بنى سويف فى تنفيذ أحد المشروعات القومية بالمحافظة، أثناء مناقشة لجنة الإسكان لطلب إحاطة بشأن وجود شبهة فساد مالى فى تنفيذ مشروع محور المستشار عدلى منصور، والمقدم من النائب عاطف عبد الجواد عن محافظة بنى سويف الذى أثبت للجنة فى طلبه بالمستندات وجود شبهة إهدار مال عام من جانب المحافظة.

وتبين أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقعت بروتوكولاً مع محافظة بنى سويف لإنشاء محور"عدلى منصور" بمبلغ 500 مليون جنيه قبل تعويم الجنيه، وبعد تولى المهندس شريف حبيب، منصب محافظ بني سويف، أسند المشروع لشركتين قطاع خاص بمبلغ 800 مليون جنيه.

وأكدت اللجنة أنها لا تبغى إلا الصالح العام ودورها الرقابى فى المقام الأول هو الحفاظ على المال العام وعدم إهداره من قبل أى جهة مهما كانت، ومن خلال هذا الدور فلكل نائب الحق أن يتابع ما يتم تنفيذه في محافظته من مشروعات ويستخدم وسائل الرقابة التى كفلها له الدستور ولائحة المجلس، والتى تبين من خلالها ذلك للنائب عاطف عبد الجواد ألا وهى وجود شبهة إهدار للمال العام فى تنفيذ مشروع محور المستشار عدلى منصور بمحافظة بنى سويف وبناء عليه تقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن.

واختتمت اللجنة تقريرها بالقول: "بناء عليه فاللجنة تربأ بنفسها الدخول فى مناقشات خارج نطاق عملها والتى لا طائل منها لأنها انتهت من مناقشة هذا الأمر وأوصت بإحالة الموضوع برمته للتحقيق وعلى المحافظ أن يثبت براءته أمام الجهة المحققة ويقف عن ممارساته الإعلامية لحين تبرئة نفسه أمام جهات التحقيق".