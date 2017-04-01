عمرو أديب: «استنوا تفجير تاني يوم الإثنين.. والسيسي بيتابع من أمريكا»

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علق الإعلامي عمرو أديب، على حادث انفجار سيارة ملاكي ودراجة بخارية أمام مركز تدريب الشرطة بطنطا "الإخوان أعلنت في بيان كامل مسئوليتها عن الحادث".

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، "تفاصيل الحادث موجودة على طائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمريكا، لما نزل من الطيارة لقى الناس بتقوله توفى 13 شخص من أبنائكم بتفجير طنطا فهما هو تعليقك؟".

وتابع "الجميع كان متوقع أن تحدث مثل تلك الحوادث أثناء زيارة الرئيس السيسي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومن المتوقع أن يحدث أيضا حادث إرهابي يوم الاثنين المقبل"، مؤكدا أن الرئيس السيسي على علم بتفاصيل الحادث ويتابع بدقة.

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