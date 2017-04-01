لجنة من الصحة تكتشف مخالفات بمستشفى دسوق العام (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين بكفر الشيخ، المحاسب محمد عبد الرحمن الشهاوي، إن لجنة من وزارة الصحة اكتشفت اليوم السبت عدد من المخالفات بقسم المعامل في مستشفى دسوق العام، وذلك خلال زيارة متابعة لتفقد أعمال تركيب جهاز طبي جديد.

وأكد عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن تلك المخالفات تمثلت في عدم إخطار وزارة الصحة بأدوية طبية تنتهي صلاحيتها في شهر مايو المقبل، وعدم المطالبة بتوفير أدوية بديلة، هذا فضلاً عن سوء حالة نظافة قسم الكلى.

ولفت إلى أن اللجنة كلفت الشؤون القانونية بمستشفى دسوق العام بإحالة مسؤولي قسم المعامل بالمستشفى إلى التحقيق بشأن تقصيرهم في العمل، بحسب قرار اللجنة.

وكانت اللجنة وبالتنسيق مع الدكتور شومان ربيع مدير وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى حميات دسوق، عاينت معمل المستشفى المقرر أن يزود بجهاز تحاليل (بي سي أر) خاص باكتشاف الأمراض الكبدية، خلال الأيام المقبلة، بهدف تخفيف العبء على مرضى الكبد.​