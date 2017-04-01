أخبار عاجلة

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أمن أسيوط ينهى خصومة ثأرية بين أبناء العمومة

Google+ Print
أمن أسيوط ينهى خصومة ثأرية بين أبناء العمومة أمن أسيوط ينهى خصومة ثأرية بين أبناء العمومة

مصراوي Masrawy

مديرية أمن أسيوط

أسيوط - أ ش أ:

عقدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم السبت، بالتنسيق مع لجنة المصالحات العرفية جلسة صلح أنهت الخصومة الثأرية بين بيت "عبد الرحيم" و"العمدة" أولاد عمومة ينتمون عائلة "الكومة" بقرية أم القصور دائرة مركز شرطة منفلوط والتي نشبت بينهما منذ 8 سنوات بسبب خلاف علي قطعة ارض زراعية.

وتم الدفع بالجهود الشعبية والوصول علي الصلح بينهما حقناً للدماء و إنهاء للنزاع بحضور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي والأمن العام وأعضاء لجنة المصالحات و رجال الدين وأفراد العائلتين وحوالي عدد 2500 شخص من أهالي القرية و القرى المجاورة بمقر الجمعية الزراعية بقرية أم القصور دائرة المركز . ​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو

بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل

بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس