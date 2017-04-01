أمن أسيوط ينهى خصومة ثأرية بين أبناء العمومة

أسيوط - أ ش أ:

عقدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم السبت، بالتنسيق مع لجنة المصالحات العرفية جلسة صلح أنهت الخصومة الثأرية بين بيت "عبد الرحيم" و"العمدة" أولاد عمومة ينتمون عائلة "الكومة" بقرية أم القصور دائرة مركز شرطة منفلوط والتي نشبت بينهما منذ 8 سنوات بسبب خلاف علي قطعة ارض زراعية.

وتم الدفع بالجهود الشعبية والوصول علي الصلح بينهما حقناً للدماء و إنهاء للنزاع بحضور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي والأمن العام وأعضاء لجنة المصالحات و رجال الدين وأفراد العائلتين وحوالي عدد 2500 شخص من أهالي القرية و القرى المجاورة بمقر الجمعية الزراعية بقرية أم القصور دائرة المركز . ​